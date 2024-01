Polícia Científica aponta que ossada encontrada em canavial não é humana

Após exames realizados no setor de Antropologia Forense do Instituto Médico Legal de Maringá (Polícia Científica), foi descartada a possibilidade das ossadas encontradas na zona rural de Astorga-PR, pertencerem a pessoas (humanos).

O laudo aponta não tratar de ossada humana. A antropologia forense é ramo da medicina legal, da antropologia social e do direito. Tem como principal objetivo a identidade e identificação do ser humano através de um processo técnico cientifico sistematizado. Utiliza conhecimentos da antropologia geral, com clara importância na esfera penal.

As ossadas foram encontradas na tarde desta terça-feira, (9), em meio a um canavial. Peritos e Agentes da Polícia Científica de Maringá, compareceram no local. Na sequência os restos mortais foram recolhidos e encaminhados para o IML. Próximo às ossadas haviam calçados e peças de roupas, o que levantou a suspeita de uma possível ossada humana, o que foi descartado nesta quarta-feira.

Fonte Corujão Notícias