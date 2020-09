Polícia Ambiental apreende arma na Estrada Marumbizinho em Jandaia do Sul

Em patrulhamento na estrada rural Marumbizinho, zona rural do município de Jandaia do Sul, a equipe avistou um acampamento as margens do rio, onde durante a abordagem e revista localizou uma espingarda calibre . 32 além de 07 munições debaixo de um colchão de um dos ocupantes do local.

O homem abordado alegou não ser o dono da referida arma, qual seria do proprietário do local. Desta forma foi dada voz de prisão ao responsável e encaminhado até a delegacia de Jandaia do Sul para lavratura do flagrante.

Na chegada a delegacia o proprietário do sítio onde o armamento foi localizada se apresentou a equipe e confirmou ser o proprietário da arma de fogo.

Ambos foram qualificados e apresentados a autoridade policial competente para as medidas criminais cabíveis.