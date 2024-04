PM prende dono de tabacaria frequentada por menores em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 23h09 de terça-feira (9) no centro de Jandaia do Sul.

Conforme a PM, após denúncia anônima relatando que em uma tabacaria localizada na Avenida Anunciato Sonni, próximo ao terminal rodoviário, estariam alguns menores de idade, a equipe policial foi até o comércio citado onde já do interior da viatura foi possível verificar algumas adolescentes sentadas em uma mesa, na calçada ao lado da porta da tabacaria fazendo uso de narguilé, sendo posteriormente identificadas como XXX,14 anos e XXX, 14 anos, que durante abordagem ao estabelecimento ainda foi verificado em outra mesa o menor XXX, 17 anos, também fazendo o uso de narguilé.

Ainda foi identificada a menor XXX, 17 anos, que estava no estabelecimento, a qual relatou que estaria somente jogando sinuca. Que indagados, XXX relatou que também fez uso de bebida alcoólica no local, sendo uma bebida misturada com gim.

Ainda segundo a PM, durante abordagem e qualificação dos envolvidos, o proprietário da tabacaria, colocou os maiores de idade para o interior do local e tentou trancar a porta, desobedecendo à ordem de ambos os policiais, procedimento esse que o mesmo já utilizou em outras vezes para tentar se esconder e impossibilitar a entrada de policiais no local.

Ao tentar trancar a porta de vidro, forçou a mesma sobre o soldado XXX, resistindo ativamente a sua prisão, e ao tentar impedir, o referido policial foi prensado contra a porta causando escoriações em seu braço esquerdo, e após a guarnição lograr êxito em entrar no local, XXX foi contido sendo necessário uso de força e algemas.

Foi gravado vídeo dos menores de idade relatando que estavam fazendo uso de narguilé e bebidas no comércio de XXX e disponibilizado ao investigador de plantão, ainda foi acionado o Conselho Tutelar no local e encaminhado as partes até a delegacia para as providências cabíveis ao fato. No local foi apreendido um Narguilé que às menores estariam fazendo uso.