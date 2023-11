PM é chamada após discussão e agressão por conta de cachorro que escapou

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 18h54 de segunda-feira (20) no Jardim Moretti.

Conforme a PM, no local relatou a solicitante que ao abrir o portão de sua residência seu cachorro acabou saindo para a via pública, momento em que começou uma discussão com sua vizinha, que após ofensas verbais, ambas tomaram posse de um pedaço de madeira (cabo de vassoura) e xxxxx acabou sendo agredida por sua vizinha, causando uma leve escoriação nas costas, autora por sua vez relatou também ter sofrido tentativa de agressão e ameaças. Diante dos fatos, as partes foram orientadas sobre seus direitos e decidiram pela representação posterior junto a delegacia de Polícia Civil, sendo ainda informadas sobre o prazo decadencial para o fato.