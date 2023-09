PM é chamada após desentendimento entre motorista de ambulância e paciente

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 13h14 deste sábado (2) em Jandaia do Sul

Conforme a PM, a equipe policial foi acionada para atendimento de suposta agressão a uma funcionária do Pronto atendimento de Jandaia do Sul. No local a equipe foi recebida por ambas as partes que informaram o seguinte: A Sra. XXXX que seria a motorista de ambulância do Pronto Atendimento, informou que a mesma teria sido desrespeitada pela Sra. XXXX no momento em que a mesma teria ido buscá-la no hospital Materno Infantil de Apucarana e, que além da discussão por suposta falha no atendimento do Pronto atendimento de Jandaia, a Sra. XXXX teria tentado agredi-la enquanto dirigia a ambulância.

Já a paciente informou que havia ocorrido um desentendimento com a Sra. XXXX e que a mesma a teria desrespeitado, disse ainda que tinha realizado um procedimento médico e que a motorista estaria pulando quebra molas, em razão disso informou que teria tentando puxar o cabelo da Sra. XXX pela janela que divide a ambulância, mas que não teve sucesso.

Diante da falta de lesões e qualquer outro ilícito e por se tratar de um desentendimento entre as partes, a equipe policial orientou ambas e confeccionou o presente termo.