Plantão Policial em Jandaia: Ameaça e Perturbação do Sossego

Data do Registro: 27/04/2023 16:27:52

Endereço: RUA JOSE MORALES SANCHES, CENTRO – JANDAIA DO SUL

Natureza Atendimento: AMEACA

A solicitante relatou que nesta manhã ela teve um desentendimento com seu amásio, que após isto a mesma saiu para trabalhar e seu amásio permaneceu em casa. Ao retornar do trabalho, ela o encontrou embriagado, o qual jogou um copo de cerveja no rosto da vítima. Proferiu ameaças dizendo que a mataria, que iria buscar uma arma de fogo para matá-la. Após o fato está saiu de sua residência e foi buscar o filho na escola, e em seguida procurou a Polícia. Sendo assim em contato com o autor, o mesmo disse que posaria na casa de algum parente esta noite até que eles se resolvessem. A vítima informou não ter interesse em representar, que gostaria apenas que ele não ficasse na residência. Ambas as partes foram orientadas.

Data do Registro: 27/04/2023 23:42:22

Endereço: RUA MARUMBI – JANDAIA DO SUL

Natureza Atendimento: PERTURBACAO DO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIO

Que após solicitação a equipe policial deslocou até ao local mencionado, onde segundo informações repassadas pelo solicitante, estaria ocorrendo uma festa e o som estaria perturbando o sossego alheio. No local foi identificado o proprietário da residência que relatou que estaria em uma confraternização por terem sido campeão em um campeonato de futebol, porém não teria som. Diante do exposto o mesmo acabou sendo advertido e orientado em relação a perturbação.

Data do Registro: 28/04/2023 00:02:43

Endereço: RUA RONDONIA, SANTA HELENA – JANDAIA DO SUL

Natureza Atendimento: PERTURBACAO DO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIO

Que após solicitação via copom esta equipe policial deslocou até ao local mencionado, onde segundo informações repassadas haveria um grupo de pessoas enfrente a Distribuidora de Bebidas com um veículo e o som automotivo estaria perturbando o sossego alheio. Que foi identificado a pessoa de xxxx que relatou que estaria com alguns amigos, porém já havia desligado o referido som e que já estariam deixando o local. Diante do ocorrido o mesmo acabou sendo advertido e devidamente orientado.

Data do Registro: 28/04/2023 01:57:25

Endereço: RUA MARUMBI, CENTRO – JANDAIA DO SUL

PERTURBACAO DO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIO

Que após solicitação via copom esta equipe policial deslocou até ao local mencionado, onde segundo informações repassadas pela solicitante, estaria ocorrendo uma festa e a algazarra estaria perturbando o sossego alheio. Que foi identificado o proprietário da residência que relatou que estariam se confraternizando com alguns amigos, porém a mesma já tinha se findado e que os amigos já estariam indo embora do local. Diante do exposto foram feitas às devidas orientações.