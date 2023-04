Plantão Polícial de Jandaia do Sul de sábado para domingo (30)

Data do Registro: 29/04/2023 10:30

Endereço: RUA MANOEL PARRA MORILHAS

Natureza Atendimento: LESAO CORPORAL

A solicitante em visível estado de embriaguez, relatou que foi agredida por seu amásio. O autor não estava no local. Solciitante se recusou a ir até o pronto atendimento para avaliação médica, sendo assim orientada e feito boletim do fato.

Data do Registro: 29/04/2023 12:26

Endereço: RUA MINAS GERAIS, VILA RICA

Natureza Atendimento: NOTICIA DE FATO FUTURO

Solicitou a PM pois dois homens de Londrina estavam na sua residência e ele se sentiu

ameaçado. No local foram abordados, e informaram que estavam em busca do veículo Kadett, que seria de uma transação financeira entre as partes. Um deles portava uma carta de ajudiação em busca do Kadett. O solicitante conhece e confirma que tinha comprado o carro, mas não sabe o paradeiro do veículo pois vendeu para terceiros. Assim com a chegada da polícia as partes se acalmaram e irão procurar o poder judiciário para as medidas cabiveis.

Data do Registro: 29/04/2023 19:36

Endereço: RUA Vilma de Fátima Ribeiro Vicente

Natureza Atendimento: AMEACA

Equipe deslocou ao endereço e a solicitante informou que seu convivente estava sendo ameaçado por familiares de seu vizinho. Que aproximadamente cinco pessoas chegaram na frente de sua residência com pedaços de paus em mãos procurando pelo convivente dela, porém deixaram o local sem cometimento de delito. Devido as constantes ameaças a solicitante instalou sistema de monitoramento por câmeras na residência as quais captaram imagens dos autores do delito, e serão encaminhadas em data oportuna à Delegacia de Polícia Civil para providências futuras.

Data do Registro: 29/04/2023 21:01

Endereço: RUA RAMIRO DA SILVA ROCHA

Natureza Atendimento: PERTURBACAO DO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIO

Solicitante informou que possui uma desavença com um homem morador de rua, que veio até a frente de sua residência – possivelmente sob efeito de entorpecentes – e proferiu frases desconexas, insultando o solicitante e caluniando sua família. Por se sentir ameaçado pela presença do indivíduo defronte sua residência acionou o serviço de emergência, porém no momento da chegada de equipe o autor já havia se evadido do local.

Data do Registro: 29/04/2023 22:33:44

Endereço: RUA AGOSTINHO CHAVES

Natureza Atendimento: FATO NAO CONSTATADO – SEM ILICITUDE

Após repasse de ocorrência pela central de operações policiais militares informando ocorrência de perturbação do sossego, a equipe deslocou até o endereço e efetuou patrulhamento por toda a extensão da via citada porém não foi constatado.

Data do Registro: 30/04/2023 00:01:42

Endereço: RUA PEDRO ZANARDI

Natureza Atendimento: AMEACA

Solicitante informou que seu filho que possui certo grau de deficiência intelectual e

dependência química do álcool é violento e profere ameaças, o que deixa todos na residência temerosos. O jovem que apresentava sinais de embriaguez e agitação foi orientado e acalmou-se, recolhendo-se para dormir. Os pais foram orientados.