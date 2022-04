Nesta terça-feira (12) chuvosa no Contorno Sul de Apucarana, uma van tombou. O motorista, de 26 anos, que não ficou ferido, perdeu o controle da direção, saiu da pista, bateu em um barranco e tombou.

Já na BR-369, entre Jandaia do Sul e Bom Sucesso, um Kadett saiu da pista. O acidente ocorreu próximo a ponte do Rio Cimeré. Uma ambulância do SAMU foi ao local, mas já não havia ninguém no veículo. Os ocupantes já teriam sido socorridos.