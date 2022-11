Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 19h04 deste domingo (27) na Rua Minas Gerais, Vila Rica.

Conforme a PM, relatou a vítima de 62 anos, que seu sobrinho foi até sua residência no endereço citado e a agrediu com socos na cabeça, jogou um pedaço de madeira em suas costas e a ameaçou de morte. A vítima estava sendo atendida e medicada no PAM de Jandaia do Sul. Foi realizado patrulhamento pelo endereço do autor, porém sem êxito em encontrá-lo.