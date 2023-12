Pesquisador jandaiense conduziu um extenso estudo nos rios urbanos de Jandaia do Sul/PR, revelando desafios ambientais que impactam a biodiversidade local e também a qualidade de vida da comunidade.

A pesquisa, realizada pelo professor Guilherme Aurélio Crestani Magalhães, é resultado do mestrado em Geografia realizado na Universidade Federal da Grande Dourados com financiamento da FUNDECT. A pesquisa analisou as condições ambientais e a sustentabilidade dos rios urbanos. Entre 2021 e 2023, foram coletados dados em diferentes pontos dos rios Marumbizinho, Cambará, Rochedo, Siriema e Lapuna situados no perímetro urbano de Jandaia do Sul, para a análise ambiental.

Os resultados apontam níveis preocupantes de poluição, resíduos industriais e descarte inadequado de resíduos sólido, e significativo processo erosivo nos canais. Esses efeitos afetam a fauna e flora aquáticas, comprometendo a biodiversidade local, podendo trazer consequências socioambientais.

Além disso, a pesquisa destaca a urgência de ações para a preservação desses recursos hídricos, ressaltando a importância de estratégias de educação ambiental e implementação de políticas públicas voltadas para o saneamento básico e o manejo sustentável dos rios urbanos.

O estudo não apenas lança luz sobre os desafios enfrentados pelos rios urbanos de Jandaia do Sul, mas também instiga reflexões sobre a relação entre desenvolvimento urbano e preservação ambiental. A esperança é que os resultados da pesquisa contribuam em ações decisivas para a construção de um ambiente sustentável e saudável para as gerações futuras.

O trabalho completo pode ser visualizado AQUI