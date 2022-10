Pedro Paulo & Alex fazem show com entrada grátis nesta quarta-feira em Mandaguari

A Prefeitura de Mandaguari, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, promove a 1ª edição da Padroeira Fest, nos dias 12 e 16 deste mês, com dois shows, uma missa e uma edição de cavalgada. Todas as atrações têm entrada gratuita.

Um dos nomes mais conhecidos do sertanejo universitário do País, a dupla maringaense Pedro Paulo & Alex solta a voz nesta quarta (12), no feriado nacional em que é comemorado o Dia de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças. A apresentação ocorre na Praça da Independência, às 21h.

Ainda na quarta (12), a Cavalgada da Fé reúne cavaleiros e amazonas às 7h30 no Centro Esportivo do Jardim Esplanada. Meia hora mais tarde, às 8h, o padre João Piller celebra uma missa no Parque Nossa Senhora Aparecida.

A Padroeira Fest termina no dia 16 deste mês, um domingo, com show de Frei Zeca, na Praça da Independência, às 20h30.

PADROEIRA FEST

Cavalgada da fé

12/10, às 7h30, no Centro Esportivo do Jardim Esplanada

Missa no Parque Nossa Senhora Aparecida

12/10, às 8h

Show de Pedro Paulo & Alex

12/10, às 21h, na Praça da Independência

Show de Frei Zeca

16/10, às 20h30, na Praça da Independência