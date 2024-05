Posto de Brigada Comunitária de Jandaia do Sul participa do 1°Encontro de Brigadistas Comunitários realizado na cidade de Marialva

Na manhã desta sexta-feira (24), o Posto de Brigada Comunitária de Jandaia do Sul participou do 1°Encontro de Brigadistas Comunitários realizado na cidade de Marialva.

O tema do encontro foi Salvamento Veicular, onde foram repassadas diversas técnicas a fim de padronizar o atendimento durante as ocorrências envolvendo acidentes automobilísticos.

Participaram do evento o PBC Marialva (anfitrião), PBC Roncador, PBC Astorga, PBC Nova Esperança, PBC Ubiratã e PBC Jandaia, totalizando 36 Brigadistas Comunitários.

