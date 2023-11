Patrulha Rural de Jandaia se depara com Hilux SW4 furtada

A equipe da Patrulha Rural estava em patrulhamento pela rodovia BR 369 neste sábado (11) quando visualizou uma camioneta Hilux SW4 transitando em alta velocidade contra fluxo da viatura policial.

Os policiais tinham conhecimento de um furto na cidade de Apucarana, realizaram o retorno para fazer a abordagem, mas o veículo se evadiu.

A equipe, juntamente com a RPA de Bom Sucesso, recebeu informações que o veículo havia adentrado a uma área de mata nas proximidades da rodovia e, ao ser realizada busca, foi localizada a camioneta, que estava com alerta de furto. O condutor colidiu frontalmente com uma árvore. Foi encontrado também nas proximidades uma sacola com um kit de codificador de chaves juntamente com uma camiseta.

Populares informaram que viram um masculino de vestes clara saindo do veículo e na sequência adentrou novamente na mata. Compareceu também a equipe do CPU e Canil, sendo empregado o cão de faro.

Diante dos fatos o veículo foi removido pelo Guincho do BPM e os objetos foram encaminhados até a delegacia de Jandaia do Sul.

O responsável pelo veículo, foi ao local e entregou a chave da camioneta.