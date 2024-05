Patrulha rural apreende motocicleta na Estrada da Amizade

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 14h34 deste domingo (5) na Estrada da Amizade.

Conforme a PM, a equipe Patrulha Rural estava em patrulhamento pelo local acima citado onde foi visualizada uma motocicleta de cor escura com dois masculinos transitando sem o uso de capacetes de segurança, que ao notarem a presença da equipe policial empreenderam fuga. Foi feito acompanhamento tático, sendo dada voz de abordagem mediante sinal luminoso e sonoro da viatura policial, sendo acatado na sequência.

Durante busca pessoal nos dois masculinos nenhum ilícito foi encontrado, sendo identificados o condutor que não possui CNH e o passageiro.

A referida motocicleta trata-se de uma Honda CG 125 FAN, a qual não possui ambos retrovisores, pneu traseiro com a banda de rodagem lisa e o condutor utilizava chinelo que não se firma aos pés na condução da motocicleta.

Foi oferecido a oportunidade de ser apresentado um condutor devidamente habilitado para a liberação do veículo, porém o condutor disse que não conseguiria ninguém neste momento. Diante dos fatos foram lavradas as notificações de trânsito pertinentes, sendo os abordados liberados no local.

A motocicleta foi recolhida até o pátio da 2 Cia PM de Jandaia do Sul. O condutor informou que possui ato infracional de tráfico de drogas.