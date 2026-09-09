Paraná tem alerta para tornados nos próximos dias

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O Paraná deve enfrentar uma mudança significativa nas condições do tempo nos próximos dias. A formação de um ciclone extratropical, associada ao avanço de uma nova frente fria, deve provocar tempestades severas, com possibilidade de chuvas intensas, granizo, descargas elétricas e rajadas de vento superiores a 85 km/h.
De acordo com alertas meteorológicos, as condições também são favoráveis à formação de tornados, principalmente entre esta quinta-feira (10) e sexta-feira (11). As regiões Central, Oeste e trechos do Norte Pioneiro estão entre as áreas com maior risco.
A instabilidade começa a ganhar força devido à atuação de uma área de baixa pressão que avança do Paraguai, associada à passagem de cavados atmosféricos e ao aumento da umidade. O cenário deve provocar pancadas fortes de chuva, ventos intensos e grande incidência de raios em diferentes regiões do Estado.
O período de maior atenção está previsto para quinta e sexta-feira. Segundo a previsão, a combinação de elevada umidade, forte instabilidade atmosférica e intenso cisalhamento dos ventos pode favorecer a formação de tempestades organizadas e fenômenos extremos localizados, incluindo tornados.
A partir de sábado (12), a chegada de uma massa de ar frio deve reduzir gradualmente o risco de tempestades severas e provocar queda acentuada nas temperaturas, principalmente nas regiões Centro-Sul, Leste e na Região Metropolitana de Curitiba. No Norte e Nordeste do Paraná, porém, ainda há previsão de chuvas significativas.
Orientações
A população deve adotar medidas preventivas, como verificar as condições de telhados, podar árvores próximas à rede elétrica e retirar objetos que possam ser carregados pelo vento.
Durante tempestades com ventos fortes ou risco de tornado, a recomendação é procurar imediatamente abrigo dentro de uma edificação segura, manter portas e janelas fechadas e desligar aparelhos elétricos, além dos registros de água e gás.
Quem estiver em local aberto e sem possibilidade de encontrar abrigo deve procurar depressões ou valas no terreno, deitar-se e proteger a cabeça. Também é importante evitar permanecer próximo a árvores, placas, estruturas metálicas ou veículos.
Após a passagem da tempestade, a orientação é não se aproximar de fios elétricos rompidos e somente retornar a imóveis atingidos após a liberação das autoridades.
Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193. Problemas relacionados à rede elétrica devem ser comunicados à Copel pelo 0800 51 00 116.
A população também pode receber gratuitamente alertas meteorológicos no celular. Para isso, basta enviar um SMS com o CEP da residência para o número 40199.
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