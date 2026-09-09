Homem morre em confronto com policiais na região da Caixa de São Pedro
Um jovem de 21 anos morreu na tarde desta terça-feira (8) após um confronto armado com a Polícia Militar em uma propriedade rural próxima...
Edital de convocação – Sociedade Rural do Vale do Ivaí
A diretoria da Sociedade Rural do Vale do Ivaí, convoca a todos os seus associados para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no próximo...
VW/Gol é encontrado capotado entre Borrazópolis e Kaloré
Um veículo Volkswagen Gol foi encontrado capotado na manhã desta terça-feira (8), no trecho da rodovia que liga Borrazópolis a Kaloré, nas proximidades da...
Homem de 35 anos morre em confronto com a Rotam em Paiçandu
Um homem de 35 anos morreu após um confronto armado com uma equipe da Rotam na manhã desta terça-feira (8), em Paiçandu, na região...
PRF registra 95 acidentes e 3 mortes nas rodovias do Paraná durante o feriado...
Feriado foi marcado pelo trânsito menos violento; mais de mil pessoas passaram pelas estações de educação para o trânsito A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou,...
(Vídeo) Desfile da independência em Jandaia do Sul
Jandaia do Sul realizou, nesta segunda-feira (7), o tradicional Desfile Cívico em comemoração à Independência do Brasil. A programação reuniu a comunidade na Avenida...