Homem morre em confronto com policiais na região da Caixa de São Pedro

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Foto Reprodução TnOnline
Um jovem de 21 anos morreu na tarde desta terça-feira (8) após um confronto armado com a Polícia Militar em uma propriedade rural próxima ao distrito de Caixa de São Pedro, em Apucarana, no Norte do Paraná.
De acordo com as informações policiais, a ocorrência começou na PR-444, quando equipes identificaram uma caminhonete que circulava com uma placa falsa. O motorista não obedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga.
Durante o acompanhamento, o suspeito entrou em uma estrada rural, abandonou a caminhonete e fugiu a pé em direção a uma área de mata. Equipes do Batalhão de Choque de Londrina realizaram um cerco e iniciaram buscas pela região.
O homem foi localizado em meio ao pasto e à mata. Segundo a Polícia Militar, ele estava armado com uma espingarda calibre 12 carregada e também carregava munições adicionais. Conforme o relato policial, houve reação à abordagem e uma troca de tiros foi registrada.
O Samu foi acionado, mas, quando chegou ao local, constatou que o suspeito já estava morto.
A área foi isolada para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica. Documentos encontrados com o homem indicaram que ele tinha 21 anos e era natural de Umuarama. A identificação oficial ainda depende da confirmação por exames periciais.
Durante a vistoria no veículo abandonado, os policiais constataram que a caminhonete havia sido roubada em maio deste ano, em Campo Bonito, no sudoeste do Paraná. Na ocasião, a vítima do roubo teria sido mantida refém.
Também foram encontradas placas de outros veículos dentro da caminhonete.
O delegado adjunto da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, André Garcia, afirmou que a região da PR-444 é utilizada com frequência por criminosos envolvidos em assaltos a ônibus de turismo e caminhões de carga.
Com informações do TnOnline
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