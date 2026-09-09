Van com estudantes pega fogo e fica completamente destruída em Apucarana

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Foto: Vitor Flores/TNOnline
Uma van que transportava estudantes pegou fogo e ficou completamente destruída na manhã desta quarta-feira (9), em Apucarana. O incidente provocou um grande susto, mas não deixou os adolescentes feridos.
De acordo com as informações divulgadas pelo TNOnline, o motorista percebeu um possível curto-circuito na região do motor enquanto o veículo estava em deslocamento. Diante da situação, ele conseguiu parar a van e retirar os estudantes do veículo antes que as chamas se espalhassem.
O incêndio ocorreu no pátio de um posto. Pouco tempo depois, o fogo tomou conta da van, que acabou sendo completamente destruída pelas chamas.
Apesar dos danos materiais, a rápida ação do motorista para retirar os ocupantes evitou que o incidente tivesse consequências mais graves. As circunstâncias que provocaram o princípio do incêndio deverão ser apuradas.
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