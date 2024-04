Paraná em Ação supera expectativas em Jandaia

Com um público de 1969 pessoas registradas na entrada do Salão Paroquial e 11.815 atendimentos o Paraná em Ação realizado na última semana em Jandaia do Sul superou as expectativas dos organizadores.

O evento que teve início na quarta-feira e à abertura oficial na quinta-feira com a presença de diversas autoridades e representantes do Governo fez do evento um grande sucesso, dentre os diversos serviços oferecidos através dos órgãos Estaduais e Municipais os atendimentos realizados foram: 775 Carteiras de Identificação ; 552 DETRAN; 210 Nota Paraná; 1320 Polícia Civil; 2026 Secretaria de Esportes; 365 Departamento de Saúde; 208 Assistência Social; 242 Brigada de Incêndio; 172 CREAS ônibus Lilás entre outros.

À administração Municipal esteve participando e atendendo a população nos três dias do evento ficou satisfeito com o grande número de pessoas que passaram pelo Salão Paroquial e foram atendidos com algum tipo de serviço ali prestado.