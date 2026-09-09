Pirapó realiza 20ª Festa do Café neste domingo

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O distrito de Pirapó, em Apucarana, realiza neste domingo, 13 de setembro, a 20ª Festa do Café, evento que celebra a tradição e a importância da cafeicultura para a comunidade.
A confraternização será realizada no Salão da Igreja São José, das 11h30 às 14h, com um cardápio preparado para os participantes. O cartão custa R$ 100 e serve duas pessoas.
O almoço terá espeto, saladas, farofa, mandioca, arroz e creme de milho. A organização também destaca a importância do encontro como um momento de confraternização, comunhão e gratidão entre os cafeicultores, famílias e moradores da comunidade.
A festa chega à sua 20ª edição, reforçando a tradição do café e a participação da comunidade de Pirapó em uma celebração que já faz parte do calendário local.
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