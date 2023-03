Paraná em Ação de Sarandi atendeu 1,5 mil pessoas com serviços gratuitos

(AEN) A segunda edição do Paraná em Ação em 2023 foi em Sarandi, no Noroeste do Estado. O evento reuniu cerca de 1,5 mil pessoas no Salão Paroquial Nossa Senhora das Graças, de quarta (22) a sexta-feira (24). A ação é realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SEJU).

Com uma gama de cerca de 50 serviços gratuitos ofertados pelo Governo do Estado, empresas públicas e parceiros, a feira teve como maiores demandas a busca por orientações sobre a emissão de documentos e a confecção de carteiras de identidade – foram 741 RGs confeccionados durante o Paraná em Ação.

O secretário de Estado da Justiça e Cidadania, Santin Roveda, esteve na feira no último dia e acompanhou os atendimentos à população. “Esta iniciativa atende à determinação do governador Carlos Massa Ratinho Junior de levar para mais perto da população ações, serviços e programas do Estado que possam melhorar a vida das pessoas”, explicou o secretário.

“Nosso objetivo é ampliar ainda mais a capacidade de atendimento do Paraná em Ação e os serviços ofertados, beneficiando, em especial, aquelas pessoas em vulnerabilidade e que têm dificuldade para ir até os órgãos públicos”, complementou.

PARCERIAS – Participaram da ação, por parte do Governo do Estado, Celepar, Cohapar, Copel, Detran, Sanepar e as secretarias de Estado da Fazenda (com informações sobre o Nota Paraná), e da Segurança Pública. O CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) também prestou atendimentos, em parceria com o Governo do Estado.

Somente em atendimentos referentes ao Nota Paraná, que incluem esclarecimentos de dúvidas, apresentação do programa e cadastros, houve 812 registros. Já o Detran/PR realizou 588 atendimentos, dentre informações sobre documentação de veículos e condutores, multas e educação para o trânsito.

A Prefeitura de Sarandi também levou serviços e programas das secretarias municipais. O destaque ficou para a área da Educação, com 591 atendimentos durante os três dias da ação.

PRÓXIMA EDIÇÃO – O próximo Paraná em Ação será em Sertaneja, nos dias 12, 13 e 14 de abril, no Projeto Social Espaço Infância, localizado na rua Castelo Branco, número 681. O atendimento será das 9h às 17h.