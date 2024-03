“Paraná em Ação” acontece nos dia 03, 04, 05 de abril em Jandaia

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul em parceria com o Governo do Estado estará realizando a feira de serviços do projeto “Paraná em Ação” nos dia 03, 04, 05 de abril no Salão Paroquial localizado na Rua Professor Wilson Roberto Veroni nº 185-307.

No dia 04 de abril será realizada o cerimonial de abertura com a presença do Secretário da Justiça e Cidadania Santim Roveda a partir da 10 horas.

O Governo do Estado do Paraná instituiu o projeto Paraná em Ação, com finalidade de oferecer serviços que promovam cidadania, defesa de direitos e inclusão social da população paranaense (Lei 16.583/2010).

A coordenação do Paraná em Ação é responsabilidade da Secretaria da Justiça e Cidadania, que articula ações e estabelece parcerias com órgãos e entidades municipais, estaduais, federais e sociedade civil, para cumprimento dos seguintes objetivos:

• Realizar palestras, debates, feiras e outros eventos, denominados Paraná em Ação, de forma a incentivar a participação de setores organizados da sociedade nas questões publicam governamentais.

• Incentivar à formação de órgãos colegiados representativos da comunidade, bem como o desenvolvimento de mecanismos de inserção e integração de demandas coletivas ao planejamento público.

• Atender as necessidades da comunidade paranaense, por meio de políticas públicas nas áreas da Justiça, Trabalho, Cidadania, Direitos Humanos, Segurança, Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Urbanismo, Infraestrutura, Energia Elétrica, Saneamento, Habitação, Social, Cultural, Esporte e Lazer

Feiras De Serviços

As feiras de serviços Paraná em Ação são ações integradas e concentradas, realizadas a partir da articulação com as instituições parceiras, que oferecem serviços públicos gratuitos que promovam cidadania inclusão social a todos os paranaenses:

• Trabalho

• Documentação

• Tarifa social de água e luz

• Orientação jurídica

• Direitos humanos

• Defesa do consumidor

• Assistência social

• Saúde

• Educação

• Segurança

• Trânsito

• Habitação

• Inclusão digital

• Nota Paraná

• Cultura e Lazer

• Defensoria Pública ( DNA)

• Cursos e Estágios

Defensoria Pública

