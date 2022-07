Parabéns aos atletas!

A Fight club em parceria com o grupo Schima Combat e a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul pela segunda vez trouxe um campeonato de Muay Thai pra nossa cidade, esporte tailandês que está sendo cada vez mais reconhecido no Brasil e procurado por jovens e adultos.

Oito atletas competiram defendendo nossa cidade e trouxeram 4 medalhas de ouro, 3 medalhas de prata e 1 bronze.

Hoje parabenizamos nossos atletas:

Thiago Fernando – OURO na categoria 70-75kg

Jean Machado – OURO na categoria 63-66kg

João Paulo Moreira – OURO na categoria 66-70kg

Gabriel do Prado Olegário – OURO na categoria sub 13

Kaique Totimura – PRATA na categoria 60-63kg

Lucas Gomes – PRATA na categoria avançado 60-63 kg

Eduardo Rosa de Melo – PRATA na categoria sub 15

Gabriel Heidemann – BRONZE na categoria sub 17

Venha você também fazer parte desse time de campeões. A Fight Club fica localizada na Avenida Getúlio Vargas, 997 -Shopping tacla center (Terraço)

Aulas de Muay Thai, boxe, kung Fu, capoeira e jiu jitsu para crianças, adultos e até a 3° idade.

A Fight Club conta com a estrutura mais completa da região, equipamentos de última geração, ringue e octógono profissional, área kids, profissionais altamente capacitados e método de ensino 100% seguro e eficaz certificado pelo grupo Schima combat.

Entre em contato pelo telefone 43-996645588

Se você quer o corpo dos seus sonhos para o verão, procura saúde e bem estar ou quer ser um atleta de competição. Nós podemos te ajudar!!