PAM, CTC e UBSs funcionam normalmente durante o decreto estadual

O PAM (Pronto Atendimento Municipal), o CTC (Centro de Tratamento da Covid-19) e as UBSs seguem funcionando normalmente no período de 27/02 a 08/03/2021. O Departamento de Saúde de Jandaia do Sul orienta aos munícipes para procurarem atendimento médico neste período somente em casos de emergência e sintomas do coronavírus.

“Queremos pedir para que as pessoas, principalmente, idosos e pessoas com comorbidade evitem sair de casa e, principalmente, evitem frequentar o PAM ou UBSs se não houver necessidade extrema. Essas medidas estão sendo tomadas para garantir a continuidade da qualidade do nosso atendimento na Saúde de Jandaia do Sul”, orienta o Diretor do Departamento de Saúde Tadeu Rocco.

A vacinação prevista para os idosos de 85, 86 e 87 anos no dia 27/02/2021, no Ginásio de Esportes, segue normalmente em sistema de Drive-Thru das 08 às 13 horas. Os idosos devem levar documento com foto e carteira de vacinação.

O Departamento de Saúde reforça a necessidade da colaboração de todos os jandaienses para conter o avanço da Covid-19. Hospitais e leitos de toda a região estão com ocupação máxima e situação é grave. Medidas estão sendo tomadas e é preciso a compreensão de todos.