Pagamento do IPTU é prorrogado em Jandaia do Sul

(Assessoria) Entendendo o momento desafiador que passamos devido a pandemia da COVID-19, no dia 09 de Março de 2021, foi sancionada a LEI MUNICIPAL n° 3.279, onde o Prefeito Lauro Junior prorrogou o pagamento do IPTU e das Taxas Sanitárias do Município de Jandaia do Sul.

Os valores do IPTU poderão ser pagos parcelados em até 8 vezes sucessivas, com primeiro pagamento estipulado somente para o dia 01 de Maio de 2021. Já para pagamento COTA ÚNICA a nova data fica para o dia 10 de Junho de 2021, com desconto de 10%.

A taxa sanitária vencerá apenas no dia 30 de junho de 2021, podendo ser parcelada em duas vezes. A Lei Municipal entrou em vigor no dia 10 de Março de 2021.