Outras ocorrências atendidas pela PM em Jandaia do Sul nesta terça-feira (18)

Briga de cachorro: Rua Luiz Vignoli / Natureza Atendimento: NOTICIA DE FATO FUTURO

Esta equipe policial deslocou para atender um fato onde dois cachorros estavam brigando e o solicitante precisava de apoio. No local o solicitante não se fez presente, mas um senhor que mora nas proximidades relatou que há dois cachorros que moram na mesma residência, que ambos brigam com frequência e acabam por se machucar. Que o dono não procura uma solução para que esse fato não mais aconteça. O proprietário dos animais não se encontrava na residência, por isso não foi possível passar as devidas orientações ao mesmo, mas os vizinhos foram orientados e vão procurar a vigilância sanitária do município.

Ameaça: RUA PROFESSOR ROBERTO RESENDE CHAVES / Natureza Atendimento: APOIO A OUTROS ORGAOS

Foi repassado que um indivíduo estava agressivo e ameaçando os vizinhos com uma faca. No local foi feito contato com a mãe de——– que relatou que seu filho fez uso de álcool e sofreu um tombo, vindo a machucar a cabeça, porém se recusou a receber atendimento da equipe do Samu que também esteve presente na ocorrência. Visto que não teve nenhuma vítima com interesse em representar, o abordado foi liberado.

Agressão: RUA GERALDO DE OLIVEIRA ALMEIDA / Natureza Atendimento: LESAO CORPORAL

Foi repassado que uma mulher estava sendo agredida pelo seu companheiro com tapas no rosto e que ele estava tentando enforca-la. No local foi feito contato com a vítima que relatou que seu companheiro a agrediu com tapas, a enforcou e machucou seu braço direito, porém não ficando marcas aparente. Como o indivíduo havia deixado a residência, foi realizado patrulhamento, porém o autor não foi localizado. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis a serem tomados.

Furto de rádio RUA BENEDITO JOSE DA SILVA BAIRRO SAO JOSE / Natureza Atendimento: FURTO QUALIFICADO

No local relatou a solicitante que entraram na residência onde fica o veículo VW / Gol estacionado na garagem e subtraíram um rádio USB da marca Pionner. Feito as orientações e patrulhamento pela região nada localizado.