Operação Fecha Mês

Defesa Civil do PR perde autonomia para emitir alertas após ataque hacker
Um ataque cibernético ao sistema nacional de alertas da Defesa Civil provocou mudanças temporárias na forma como avisos de emergência são emitidos em todo...
Faleceu Geni Gonçalves Pinheiro
Faleceu aos 66 anos, Geni Gonçalves Pinheiro. O velório acontece na Capela do Prever em Jandaia do Sul à partir das 16h desta segunda-feira...
Casal é rendido por criminosos encapuzados e tem carro, dinheiro e joias roubados em...
Um casal viveu momentos de terror durante um assalto a uma residência na noite de domingo (28), no bairro Hermínio e Maria, em Arapongas....
Adolescente de 14 anos denuncia agressão da mãe após se recusar a ir à...
Uma adolescente de 14 anos procurou ajuda do pai após relatar ter sido agredida pela própria mãe na noite de domingo (28), em São...
Menor de 16 anos é surpreendido pilotando moto irregular no centro de Jandaia do...
Durante patrulhamento na noite de domingo (28), a Polícia Militar apreendeu uma motocicleta conduzida por um adolescente de 16 anos no Centro de Jandaia...
Vacinação contra a gripe é aberta para toda a população em Jandaia do Sul...
A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Saúde, informa que, a partir da próxima segunda-feira, 29 de junho, a...
Homem é preso por descumprir medida protetiva; PM também atende desentendimento e suspeita de...
A Polícia Militar registrou três ocorrências distintas entre a noite de sábado (27) e a madrugada deste domingo (28), em Jandaia do Sul. Entre...