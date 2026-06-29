Defesa Civil do PR perde autonomia para emitir alertas após ataque hacker

Um ataque cibernético ao sistema nacional de alertas da Defesa Civil provocou mudanças temporárias na forma como avisos de emergência são emitidos em todo o país. No Paraná, a principal consequência foi a suspensão da autonomia estadual para disparar alertas diretamente à população, medida adotada enquanto o governo federal reforça os protocolos de segurança.
A decisão foi tomada após a invasão registrada na madrugada do último dia 20 de junho, quando milhões de brasileiros receberam notificações falsas em seus celulares. As mensagens, classificadas como “alerta extremo”, exibiam conteúdos sem qualquer relação com situações reais de risco, causando preocupação entre moradores de diversos estados, incluindo o Paraná.
Com a plataforma sob investigação, os estados deixaram de ter acesso direto à ferramenta. Desde então, qualquer emissão de alerta precisa passar pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, em Brasília, que centralizou o controle do sistema até que as vulnerabilidades sejam totalmente corrigidas.
Como reflexo do novo protocolo burocrático, moradores de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, receberam um alerta vermelho de temporal no último domingo (28) com 40 minutos de atraso, quando a chuva forte já havia passado.
Mesmo sem autonomia operacional, a Defesa Civil do Paraná continua monitorando as condições meteorológicas e os possíveis cenários de emergência. Caso seja necessária a emissão de um alerta, o pedido é encaminhado ao órgão federal, responsável pelo disparo das mensagens aos celulares por meio da tecnologia Cell Broadcast, que alcança aparelhos localizados nas áreas afetadas sem necessidade de cadastro prévio.
A Polícia Federal segue investigando a origem da invasão, enquanto equipes de tecnologia trabalham para reforçar os mecanismos de segurança da plataforma. A expectativa do governo federal é restabelecer gradualmente a autonomia dos estados somente após a conclusão das análises e a garantia de que o sistema está protegido contra novos ataques.
Com informações do G1
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