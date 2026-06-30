Homem denuncia agressão após ser acusado de furto em comércio de Jandaia do Sul

Um homem procurou atendimento médico e acionou a Polícia Militar na noite desta segunda-feira (29) após relatar ter sido vítima de agressão em um estabelecimento na região central de Jandaia do Sul.
De acordo com a PM, a equipe policial foi informada de que a vítima estava no Pronto Atendimento Municipal (PAM), onde recebia cuidados médicos em razão de uma lesão no punho esquerdo.
Em relato aos policiais, o homem afirmou que estava no estabelecimento acompanhado da esposa. Segundo ele, enquanto a companheira utilizava o banheiro, foi até a geladeira para pegar uma bebida. Nesse momento, teria sido abordado por dois homens, que passaram a acusá-lo de furtar mercadorias do local.
Ainda conforme o registro policial, a discussão evoluiu para agressões físicas, resultando no ferimento apresentado pela vítima. Os supostos agressores seriam o proprietário da distribuidora e outro homem que estava no estabelecimento.
Após o atendimento médico, o homem foi orientado pela Polícia Militar a comparecer à Delegacia de Polícia Civil para formalizar a representação criminal.
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