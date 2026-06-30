Carro capota e pega fogo entre Kaloré e Borrazópolis

Um acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate e moradores no fim da tarde desta segunda-feira (29), na rodovia PR-466, entre os municípios de Borrazópolis e Kaloré.
Conforme as informações apuradas, um automóvel GM Vectra com placas de Kaloré seguia pela rodovia quando, por motivos que ainda deverão ser esclarecidos, o motorista perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista, desceu um barranco e capotou diversas vezes, parando somente após percorrer um longo trecho em meio a um milharal.
As primeiras pessoas a chegarem ao local foram motoristas que passavam pela rodovia. Com a ajuda de funcionários de uma empresa situada às margens da estrada, foi possível retirar um casal que estava no interior do automóvel antes que a situação se agravasse.
Pouco depois do resgate, o carro começou a pegar fogo na parte dianteira, nas proximidades da bateria. As chamas se espalharam rapidamente e consumiram completamente o veículo, que ficou totalmente destruído.
A ocorrência mobilizou uma equipe da Polícia Militar e duas ambulâncias do Hospital Municipal de Borrazópolis.
O casal, residente em Kaloré, foi encontrado consciente e orientado. Ambos sofreram ferimentos considerados moderados e foram encaminhados ao hospital para avaliação médica e atendimento especializado.
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