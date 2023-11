Operação da Polícia Civil prende suspeitos de duplo homicídio em Jandaia do Sul

Em Jandaia do Sul, neste dia 17 de novembro de 2023, a Polícia Civil, sob o comando do Dr. Carlos Diego, realizou uma operação nas ruas com a equipe de agentes de polícia judiciária, contando com o apoio das Polícias Civis de Apucarana, Arapongas, São João do Ivaí e Mandaguari. O objetivo era cumprir nove mandados de busca, cinco de prisão temporária e apreender dois menores, resultando na prisão de três maiores e um menor. A operação tinha como finalidade prender os responsáveis pelo duplo homicídio ocorrido em 29 de outubro de 2023, na madrugada, que vitimou Luiz Felipe da Costa e Thiago Rafael Costa Lopes. Após o grave crime, a Polícia Civil instaurou um inquérito policial e iniciou as investigações, esclarecendo praticamente todos os detalhes. Os detidos ficarão à disposição do poder judiciário.

As informações são do Blog do Berimbau