Operação Covid-19: Prefeitura de Jandaia reforça trabalhos no combate ao novo coronavírus

(Assessoria) Desde o início da pandemia do novo coronavírus em Jandaia do Sul, O COE, Policia Militar, Acejan, Corpo de Bombeiros e Prefeitura Municipal através do Prefeito Ditão, atuam na descontaminação e fiscalização em áreas públicas do município.

O grupo esteve reunido com o prefeito Benedito José Pupio (Ditão), para avaliar a evolução da doença e definir novas condutas para evitar o aumento da transmissão do vírus na cidade.

Por meio do Departamento Municipal de Saúde e o Comitê de Operações Emergenciais de Enfrentamento à Covid-19 (COE), está definindo novas estratégias para combate a pandemia no município de Jandaia.

Há medidas restritivas em vigor para evitar a aglomeração de pessoas.

Para fazer valer o cumprimento das medidas sanitárias, a Prefeitura vai intensificar ainda mais as ações de fiscalização e adotar novos protocolos, como a autorização para o fechamento dos estabelecimentos para quem insistirem em não cumprir as regras decretadas. Desde o início da pandemia, a Vigilância Sanitária, Defesa Civil, COE, já realizaram várias inspeções, intimações e interdições de estabelecimentos na Cidade.