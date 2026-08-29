Ônibus atinge motocicleta na PR-444. Duas pessoas ficaram feridas.

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus na noite desta sexta-feira (28), no quilômetro 22 da PR-444, em Apucarana.
Segundo informações apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a motocicleta seguia no sentido Arapongas quando o condutor, de 33 anos, perdeu o controle e caiu. A moto ficou parada no meio da pista.
Na sequência, um ônibus que trafegava pela mesma direção não conseguiu frear a tempo e atingiu a motocicleta. O piloto e a passageira, de 43 anos, ficaram feridos.
As vítimas receberam atendimento de uma equipe de resgate da concessionária responsável pela rodovia e foram encaminhadas ao PAM de Mandaguari.
O motorista do ônibus, de 34 anos, realizou o teste do bafômetro, que não apontou consumo de bebida alcoólica. O motociclista não realizou o teste devido à necessidade de atendimento médico.