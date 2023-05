Ocorrências policiais desta segunda-feira (29) em Jandaia e Cambira

Data do Registro: 29/05/2023 10:31:26

Endereço: RUA OSVALDO RIVELINI, CENTRO – CAMBIRA

Natureza Atendimento: DANO

Compareceu no destacamento o senhor relatando que ambas as placas do seu veículo estavam dobradas e que o autor do fato seria um adolescente. O solicitante relata que foi até a residência desse adolescente e a mãe do mesmo relatou que ele está residindo com a avó. Diante dos fatos a vítima foi orientada sobre as devidas providências a serem tomadas.

Data do Registro: 29/05/2023 13:18:15

Endereço: RUA CIRO ALBINO DE SOUZA, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná

Natureza Atendimento: DANO

A equipe foi acionada para atendimento de ocorrência no endereço acima citado. Em conversa com o solicitante, o mesmo informou que estava estacionado em frente ao mercado Cortês quando em dado momento o veículo F4000 de cor branca passou na sua lateral esquerda quebrando o retrovisor. O motorista evadiu-se e não foi possível anotar a placa.

Data do Registro: 29/05/2023 15:15:32

Endereço: AVENIDA BRASIL, CENTRO – CAMBIRA

Natureza Atendimento: ABORDAGEM DE SUSPEITOS – SEM ILICITUDE

Que durante o patrulhamento foi avistado o masculino em atitude suspeita, realizando abordagem, que durante a busca pessoal no masculino nada de ilícito foi encontrado, realizando checagem de dados pessoais, se tratava de XXXX, sem nenhum mandado de prisão em seu desfavor, o mesmo orientado e liberado, integro no local.

Data do Registro: 29/05/2023 17:00:49

Endereço: AVENIDA DOUTOR GETULIO VARGAS, CENTRO – JANDAIA DO SUL

Natureza Atendimento: ABORDAGEM DE SUSPEITOS – SEM ILICITUDE

Em ação conjunta entre as equipes da Polícia Militar de Jandaia do Sul, fora realizado blitz na Avenida Getulio Vargas, com intuito de orientar condutores de veículos quanto as normas e regras de trânsito, de maneira informativa. Os condutores foram devidamente orientados, não fora constatada irregularidades.

Ocorrência No: 602326/2023

Data do Registro: 29/05/2023 17:14:00

Endereço: RUA ARTHUR MANFREDINHO, CENTRO – JANDAIA DO SUL

Natureza Atendimento: ABORDAGEM DE SUSPEITOS – SEM ILICITUDE

Equipe ROTAM realizava patrulhamento no endereço citado quando visualizou dois masculinos sentados na calçada fazendo uso de cigarro, tendo em vista que um dos indivíduos foi reconhecido pela equipe e consta contra o mesmo vários boletins de ocorrência. Foi realizada a abordagem e ambos identificados. Nenhum ilícito foi localizado e os indivíduos foram liberados no local.

Data do Registro: 29/05/2023 17:25:30

Endereço: RUA JULIO VERRI, CENTRO – CAMBIRA

Natureza Atendimento: CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL – SEM ILICITUDE

De posse da informação que contra ——, havia um mandado de prisão expedido pela Comarca de Apucarana com validade até 05/02/42 pelo crime do Art. 217-A Estupro de Vulnerável, a equipe, através de ações de inteligência logou êxito em localizá-lo em sua residência, onde foi dado o fiel cumprimento do mandado e encaminhado para a DEPEN da cidade de Apucarana/PR.

Data do Registro: 29/05/2023 20:51:00

Endereço: RUA GREGORIO POZZA, CENTRO – JANDAIA DO SUL

Natureza Atendimento: ATENDIMENTO DE ACIDENTE – SEM ILICITUDE

Foi repassada à equipe policial o atendimento de local de acidente, onde um automóvel e uma motocicleta colidiram. O condutor da motocicleta foi encaminhado para atendimento hospitalar. A motocicleta foi liberada para um condutor habilitado na categoria. O condutor do automóvel foi submetido ao teste do etilômetro tendo por resultado 0,00 mg/L.