Ocorrências atendidas pela Polícia Militar em Jandaia do Sul neste dia 25 de dezembro

Jandaia do Sul 14h19. Lesão Corporal / Violência Domestica na Rua Treze de Maio, Vila Alta.

Relatou a solicitante que seu irmão lhe agrediu com tapas e socos e ainda a ameaçou de morte, apresentando escoriações nas pernas relatando serem devidas as agressões sofridas. Em seguida o mesmo se evadiu do local tomando rumo ignorado, sendo realizado patrulhamento com objetivo de localizar o autor porém sem lograr êxito. A vítima foi orientada.

Jandaia do Sul 15h52. Ameaça na Rua Professora Zilda Cruz de Almeida, Jd Esmeralda.

Relatou a solicitante que uma pessoa a ameaçou de morte, que o mesmo estava portando uma faca, ainda pegou uma pedra para arremessar na mesma, momento em que e a solicitante se escondeu na casa de sua tia.

Diante da vontade da vitima em representar criminalmente contra o autor, as partes foram encaminhadas até a sede da segunda cia PM de Jandaia do Sul para a confecção do termo circunstanciado.

Jandaia do Sul 23h50. Abordagem de suspeitos na Rua Clementino Puppi.

Durante patrulhamento pelo endereço supracitado foi avistado um masculino em atitude suspeita. Foi realizada a abordagem, identificado e submetido a revista pessoal, mas nenhum ilícito foi encontrado, sendo o mesmo orientado e liberado no local.