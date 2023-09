Ocorrências atendidas pela Polícia Militar de Jandaia do Sul neste sábado (23)

16h05 – Praça do Café – Após repasse de ocorrência pela central de operações policiais militares informando situação de ameaça, a equipe deslocou ao endereço da ocorrência onde o solicitante apontou o autor do delito, o qual foi abordado, checado junto ao sistema e liberado por não apresentar nada em seu desfavor observando que o solicitante não manifestou interesse em representar criminalmente pelo fato ocorrido.

16:30 – Rua Dourados – Após o repasse de ocorrência pela central de operações policiais militares informando situação de violência doméstica, a equipe efetuou o patrulhamento no bairro Vila Rica, onde foi abordada em via pública pela solicitante já longe do local inicial da ocorrência. Neste momento informou que seu filho teria sido agredido pelo pai, o qual não estava presente, porém o menor informou que a lesão no braço teria sido acidental. Diante das versões controversas, foram orientados e registrado o boletim de ocorrência para providências futuras.

16h44 – Rua José Maria de Paula – Após repasse de ocorrência pela central de operações policiais militares informando situação de perturbação do sossego, a equipe deslocou ao endereço onde em contato com a solicitante, informou que a casa ao lado de sua residência aloja vários homens os quais costumeiramente fazem festa promovendo algazarra e perturbação do sossego na região. Após orientada dos procedimentos legais informou não querer representar no momento, porém solicitou que registrasse o boletim de ocorrência para providências futuras. O responsável pelo local foi abordado e orientado a respeito do ocorrido.

18h20 – RUA ANTONIO JORGE AZAMBUJA E SOUZA – A equipe policial estava em patrulhamento quando visualizou uma motocicleta com os retrovisores rebatidos, que ao ver a equipe mudou de direção repentinamente, sendo então dado voz de abordagem acatada de imediato. O condutor foi identificado e a motocicleta uma Honda/Titan na cor preta, após checado no aplicativo foi verificado que não possuía débitos e o condutor não possuía CNH. Diante dos fatos o condutor apresentou um condutor habilitado no local, sendo então confeccionadas as notificações pertinentes. O condutor e a motocicleta foram liberados no local.

00h47 – RUA JOSÉ MACULAN – A equipe policial foi acionada no endereço, onde segundo denúncia, estava ocorrendo na residência uma festinha com várias pessoas e o som da residência estava bastante alto. No local a equipe constatou o fato orientou o proprietário da residência, o qual de imediato desligou o som e disse que não voltaria a ligar novamente, sendo que o denunciante não quiz se identificar, informando que só queria que a Polícia Militar fizesse a orientação no local.