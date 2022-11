Ocorrências atendida pela PM de Jandaia do Sul nesta terça (8) e madrugada de quarta

Data do Registro: 08/11/2022 10:22:37 Endereço: RUA ARTHUR MANFREDINHO – JANDAIA DO SUL, Natureza Atendimento: AMEACA

A vítima XXXX 56 anos, relata que a pessoa a qual não sabe precisar o nome, tem um cachorro que sumiu e este atribui a culpa a vítima. Relata que este masculino colocou a mão na cintura e disse “o tempo de vocês está chegando” e perguntou onde estava o cachorro. A vítima com medo solicitou a PM que registrou o fato e orientou os mesmos. O autor não foi encontrado.

Data do Registro: 08/11/2022 13:10:07 Endereço: AVENIDA MARECHAL CANDIDO RONDON, CENTRO – JANDAIA DO SUL Natureza Atendimento: CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL

Foi abordado a pessoa de XXXX 58 anos, o qual existe mandado de prisão em seu desfavor pelo crime previsto no art 180 do CP. Mandado expedido pelo Juiz de Direito. Foi dada voz de prisão a XXXX e encaminhado até a Delegacia de Policia de Jandaia do Sul. O preso informou que faz uso de remédio controlado, o fato foi repassado aos agentes que o receberam na delegacia.

Data do Registro: 08/11/2022 14:28:41 Endereço: RUA PROFESSOR ROBERTO RESENDE CHAVES, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Natureza Atendimento: FATO NAO CONSTATADO

A solicitação indicava que uma pessoa havia sido atacada por um cachorro. Como no horário do fato ocorrera confronto com resultado de policial ferido por arma de fogo, assim a ocorrência passou algum tempo até ser despachada, visando a prioridade a vida. Quando equipe policial chegou no local do fato nao constatou nenhuma das partes. Posteriormente o solicitante foi até a CIA PM relatando que o cachorro fica na rua regularmente, que era um animal de grande porte porém já estava devidamente preso, não queria representar mas pediu providências quanto ao animal ficar na rua. Diante os fatos foi orientado ir até a polícia civil para que o fato fora investigado.

Data do Registro: 08/11/2022 17:48:15 Endereço: PRACA DO CAFE, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Natureza Atendimento: POLICIAMENTO PRESENÇA

A pessoa que incomodava na feira do produtor é conhecido pela alcunha de XXXX, o mesmo tem transtornos mentais, com a presença da PM foi embora.

Data do Registro: 08/11/2022 22:02:24 11/14 Endereço: RUA DAS CAMELIAS, JARDIM DAS FLORES – JANDAIA DO SUL, Natureza Atendimento: FATO NAO CONSTATADO

Esta equipe acionada para verificar duas motocicletas que estavam causando perturbação devido ao barulho. Com base nas características repassadas, fora realizado rondas por toda extensão do Jardim das Flores, mas as motocicletas não foram localizadas. Equipe retornou ao patrulhamento preventivo Ostensivo.

Data do Registro: 08/11/2022 23:15:20 Endereço: RUA GIACOMO SEGANTINI, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Natureza Atendimento: POLICIAMENTO PRESENÇA

Solicitante relatou que havia um masculino trajando roupa preta, em atitude suspeita transitando em via pública. Fora realizado buscas no endereço e proximidades, mas nenhum masculino encontrado.

Data do Registro: 09/11/2022 00:54:54 12/14 Endereço: AVENIDA MARECHAL CANDIDO RONDON, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Natureza Atendimento: AMEACA

Essa equipe foi solicitada pela senhora XXXX 43 anos, a qual relatou que estava sendo perseguida por seu convivente, que o mesmo a teria ameaçado. Em contato com a solicitante esta relatou que nesta data teve uma discussão com seu convivente de nome XXXX 29 anos, que apresentava sinais de embriaguez.

Disse que conheceu há três meses e o convidou para morar em sua casa. Após a mesma ter dito que ele deveria sair da casa, ameaçou e disse que não sairia da residência. Sendo assim o informou que faria contato com a Polícia Militar, neste instante XXXX pegou uma caneca de vidro e disse que iria matar a solicitante caso chamasse a polícia, momento em que XXXX saiu andando em via pública em direção a companhia da Polícia Militar mas XXXX a perseguiu por um período e depois se evadiu.

Após o primeiro contato com a solicitante, esta equipe deslocou até a residência da mesma onde fora feita averiguação na área externa e interna da residência no intuito de localizar o autor, porém mesmo não se encontrava em tal local. XXXX foi orientada a comparecer na Delegacia de Polícia Civil posteriormente tendo em vista de que a mesma tem interesse em solicitar medida protetiva.

A vítima também foi orientada a fazer contato via 190 caso XXXX retornasse até a sua residência. Segundo a solicitante, XXXX tem histórico de agressões contra uma ex convivente.

Data do Registro: 09/11/2022 03:12:09 Endereço: RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Natureza Atendimento: AMEACA

O solicitante relatou que nesta data foi até a cidade de Mandaguari na residência de sua ex amásia, a qual o teria chamado. No local ambos estavam conversando sobre a separação recente e sobre a filha do casal, e segundo XXXX, informou que havia retirado a medida protetiva contra o mesmo.

Na ocasião sua ex convivente, conforme relato do solicitante, quis ter relação sexual com o mesmo que não aceitou. Diante disso XXXX tentou segurar XXXX dentro de sua residência, ficando com algumas marcas de agressão sofrida por XXXX. Onde XXXX teve que pular a janela para tentar sair do local.

XXXX alega que XXXX o ameaçou. Nesse instante XXXX pegou um cabo de vassoura e tentou danificar o carro de XXXX e na sequência XXXX disse que iria acionar a Polícia Militar de Mandaguari. Sendo assim XXXX retornou a cidade de Jandaia do Sul e fez contato com a PM a fim de registrar o fato e disse que iria comparecer na delegacia de Jandaia do Sul para dar sequência ao procedimento.

Data do Registro: 09/11/2022 03:48:03 Endereço: PRACA DO CAFE, centro – JANDAIA DO SUL Natureza Atendimento: POLICIAMENTO PRESENÇA

Segurança da rodoviária relatou que havia um masculino provocando o mesmo. No local solicitante indicou quem seria o causador da confusão e pediu que este saísse de lá. Esta equipe conversou com o masculino que é morador de rua, e o mesmo saiu do local.