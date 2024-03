Ocorrência de violência doméstica e familiar é atendida pela PM de Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 22h57 de quinta-feira (7).

Conforma a PM, a equipe foi informada que um masculino trajando camiseta vermelha e shorts azul teria se evadido de uma residência localizada na Rua Beco da Saudade, na Vila Alta em Jandaia do Sul, após agredir sua amásia e as filhas.

No local a senhora XXX relatou que seu amásio chegou em casa por volta das 20h e a mesma notou sinais de embriaguez. Que após a mesma verificar algumas mensagens de outras mulheres no aparelho celular, ambos discutiram e ela disse que iria embora de casa.

Na tentativa de impedi-la, ele pegou uma faca para furar os pneus do veículo, quando foi impedido por xxx. Nesse momento estes também passaram a discutir e xxxx deu socos no braço de sua enteada. Que sua mãe —- ao tentar separá-los foi atingida por um soco no rosto, e também a enteada foi atingida nos braços.

Diante dos fatos, ao ver que a equipe policial seria acionada, o autor se evadiu do local. Sendo assim foi registrado o fato narrado e as vítimas orientadas.