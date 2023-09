Ocorrência de lesão corporal é atendida pela PM em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 17h23 de quinta-feira (7) na Rua João Umbelino de Souza.

Conforme relato da PM, a equipe estava em patrulhamento quando foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR. Ao chegar no local supracitado, a equipe foi abordada pelo senhor——-, que relatou que seu ex cunhado, que ainda reside com a sua irmã, havia agredido ela e seu sobrinho de 16 anos, sendo que o mesmo apresentava arranhões em sua barriga e peito, sendo eles feito por uma faca, e que o mesmo ainda estava na casa. Então a equipe adentrou a residência e encontrou o ex convivente da SENHORA —————, o mesmo apresentava lesões na cabeça e olho esquerdo, ele relatou que tais lesões teriam sido feitas pelo filho da vítima, que partiu para cima dele após ele ter discutido e lesionado o braço esquerdo da mulher.

Diante dos fatos e do interesse da vítima em representar criminalmente contra o autor, a

equipe efetuou busca pessoal nele, sendo que nada de ilícito foi encontrado, o encaminhou para a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, sem o uso de algemas, pois o mesmo estava passivo e cooperativo. Após encaminhamento, a vítima e autor foram levados para o Pronto Atendimento Municipal de Jandaia do Sul e posteriormente para a delegacia.