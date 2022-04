Ocorrência de agressão é atendida pela PM na Praça do Café

Ocorrência registrada pela Polícia Militar às 18h46 deste domingo (24) em Jandaia do Sul

Segundo o solicitante, o mesmo estava no terminal rodoviário de Jandaia do Sul ingerindo bebida alcoólica com mais algumas pessoas que o mesmo não conhece, e em determinado momento ocorreu uma discussão com um outro senhor e este foi intervir e, neste momento, um indivíduo desferiu um golpe no seu rosto com uma lata de cerveja e a vítima saiu correndo do local e alguns masculinos correram atrás dele para tentar lhe agredir e o mesmo acabou se escondendo na recepção de um hotel e ligou para a Polícia.

O solicitante não soube passar características dos autores e a vítima relata que durante a sua fuga acabou perdendo a sua mochila de cor preta da marca Lacoste e no seu interior tinha algumas roupas, pertences pessoais, carteira com aproximadamente R$ 1.200,00 em espécie, documentos como RG, CPF, CNH, título de eleitor e carteira de trabalho.

A equipe policial realizou diligências para localizar algum suspeito, mas não obteve êxito.