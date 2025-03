Ocorrência atendidas pela PM de Jandaia do Sul de sábado para domingo (2)

Data do Registro: 01/03/2025 20:16:03 Endereço: RUA PROFESSOR ZILDA CRUZ DE ALMEIDA

DESINTELIGÊNCIA

A equipe foi acionada para deslocar até o endereço acima mencionado, onde segundo uma denúncia repassada pela central de operações, estava ocorrendo uma briga de casal.

No local a equipe fez contato com o senhor XXXX o qual relatou que ele e sua esposa, a senhora XXXX, haviam ingerido bebida alcoólica e que começaram a discutir por motivos fúteis, que em dado momento a senhora XXXX partiu para agressão física com o senhor XXXX. Perguntado ao senhor onde estaria sua esposa, o mesmo relatou que a mesma havia se evadido da residência e ido posar na casa de parentes.

A equipe não conseguiu contato com a senhora XXX e ele não apresentava lesões e foi devidamente orientado.

Data do Registro: 01/03/2025 20:52:15 Endereço: PRAÇA DO CAFE

ABORDAGEM DE SUSPEITOS

A equipe foi acionada para deslocar até endereço referido onde segundo relatou um solicitante o mesmo teve seu celular Furtado.

Chegando ao local, os policiais se depararam com dois indivíduos, moradores de rua, em visível estado de embriaguez, estes já conhecidos das equipes policiais por cometer uma série de ilícitos, sendo as pessoas de XXXX e XXXX.

Questionados os mesmos a respeito da situação, ambos estavam em plena confusão mental e relataram a equipe que momentos atrás teriam discutido iniciado uma briga envolvendo drogas, no entanto ambos haviam entrado em comum acordo e estavam ilesos, porém embriagados. XXXX disse que XXXX havia pego o seu celular após a briga, porém XXXX relatou que o celular de XXXX havia caído ao solo quando ele saiu correndo, não sabendo dizer o que aconteceu com o aparelho.

Ambas as partes foram orientadas. Quando a equipe deixava o local, foi visualizado os indivíduos confraternizando juntos ingerindo mais bebida alcoólica.

Data do Registro: 01/03/2025 21:06:40 Endereço: AVENIDA ANUNCIATO SONNI

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

No local a equipe visualizou um veículo Ford Eco Sport placas XXXX, estacionada em guia rebaixada de frente ao portão da residência. Foi feito contato com o solicitante, o senhor XXXX o qual relatou que o veículo estava estacionado ali há algumas horas.

Momento que a equipe fazia notificação do veículo, o proprietário apareceu, se tratando da pessoa de XXXX. O mesmo foi orientado a remover o veículo do local o que acatou prontamente.

Ambas as partes foram devidamente orientadas e foi lavrada a notificação pertinente.

Data do Registro: 01/03/2025 22:29:03 Endereço: RUA PEDRO ZANARDI

DESINTELIGÊNCIA

Equipe deslocou até o endereço acima mencionado, onde segundo uma denúncia de vizinhos, estaria ocorrendo uma briga de casal e que esses estariam agredindo seus filhos. No local foi constatado que o casal são pais de cinco crianças as quais estavam dormindo, e feito contato com a senhora XXXX e o senhor XXXX, os mesmos relataram que discutiram por motivo torpe, onde o senhor XXXX relatou que implicou com sua esposa porque ela havia ingerido bebida alcoólica, no entanto, negaram as agressões as crianças, disseram que elas ficaram apenas assustadas com a discussão dos pais. As partes foram devidamente orientadas.

Data do Registro: 01/03/2025 22:45:02 Endereço: RUA JOAQUIM JOSE DE ALMEIDA FILHO

FATO NÃO CONSTATADO

A Equipe deslocou até o endereço mencionado, onde segundo o relato de uma solicitante, sua casa havia sido apedrejada causando danos na janela, porém o numeral informado é inexistente na rua, sendo realizadas diversas rondas com giroflex ligado, no entanto, nenhuma vítima se apresentou.

Data do Registro: 01/03/2025 23:40:01 Endereço: RUA LAZARO LÚCIO ROSA

FATO NÃO CONSTATADO

A equipe deslocou até o referido endereço, onde segundo uma denúncia, um indivíduo estaria com um veículo Audi de cor preta realizando manobras perigosas e arrancadas bruscas em via pública.

Foram realizadas rondas por toda extensão da rua por diversas vezes com giroflex ligado, porém nenhum veículo com as características informadas foi localizado ou solicitante se apresentou.

Data do Registro: 01/03/2025 23:47:23 Endereço: RUA MINAS GERAIS, VILA RICA

PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIO

A equipe deslocou até a residência com numeral informado, onde segundo a denúncia estaria ocorrendo uma festa e que o som estaria excessivamente alto, com pessoas fazendo muito algazarra.

No local foi feito contato com o senhor XXXX o qual foi orientado a desligar o som que estava ligado em um veículo e que o mesmo acatou de imediato. Cidadão foi devidamente orientado e solicitado a colaborar com a equipe e se prontificou a não ligar o som novamente.

Não houve interesse de representação da solicitante.

Data do Registro: 02/03/2025 00:38:53 Endereço: RUA MINAS GERAIS, VILA RICA

PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIO

Durante o atendimento de ocorrência de perturbação de sossego na rua Minas Gerais, o responsável pela residência em questão da ocorrência de perturbação de sossego, também prestou queixa de seu vizinho, o senhor XXXX, o qual também estaria com som excessivamente alto.

Diante do exposto a equipe fez contato com o senhor XXXX e também orientou a desligar o som o qual acatou de imediato e se prontificou a manter o equipamento desligado. Ambas as partes foram devidamente orientadas.

Data do Registro: 02/03/2025 01:57:53 Endereço: Estrada da Amizade

POLICIAMENTO PRESENÇA

A equipe realizava patrulhamento pelo centro da cidade de Jandaia, quando foi abordada por um cidadão, senhor XXXX o qual relatou que está alojado em uma pousada nas proximidades da cidade e que buscou a ajuda da Polícia Militar, pois relatou que havia um indivíduo rondando a propriedade e que o mesmo o estava observando a distância e que em determinado momento esse cidadão se evadiu correndo e se embreando em meio a mata.

O senhor estava bem nervoso e assustado, porém foi perguntado se algum momento o possível suspeito o ameaçou, apresentou algum tipo de arma ou dirigiu a palavra ao mesmo, cidadão relatou que não.

A equipe deslocou até a área rural, realizou buscas por toda região, porém nenhum suspeito foi localizado. Senhor XXXX foi devidamente orientado

Data do Registro: 02/03/2025 02:21:49 Endereço: RUA LONDRINA, SANTA HELENA

PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIO

A equipe deslocou até o endereço mencionado, onde segundo relatou uma solicitante, estaria ocorrendo uma festa na casa de seus vizinhos com som excessivamente alto, uma grande aglomeração de pessoas fazendo algazarra.

A equipe deslocou até o local, chegando foi constatado pessoas cantando ao microfone, com som um pouco elevado. Foi feito contato com responsável da residência a senhora XXXX a qual foi orientado a cessar o som e algazarra o que foi acatado de imediato pela própria.

Não houve interesse de representação da solicitante, sendo a responsável pela residência devidamente orientada.