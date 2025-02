O que diz a Polícia Militar sobre homem baleado e morto durante atendimento de ocorrência em Jandaia

Data do Registro: 26/02/2025 18:41:06 Endereço: RUA RONDÔNIA, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: AMEAÇA CONTRA MULHER – CONDIÇÃO SEXO FEMININO E VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR

A equipe Extrajornada Jandaia do Sul recebeu uma ocorrência via mobile, através da COPOM, em que o solicitante estava muito agitado e nervoso, informando que seu Tio estaria na plena via pública, portando um canivete e ameaçando de morte sua tia de 50 anos, de quem é ex convivente.

A equipe deslocou-se com brevidade ao local, constatando algumas pessoas na rua, visualizando o autor que estava trajando camisa regata e shorts, sendo que, quando o autor visualizou a equipe, partiu correndo para cima da ex convivente, colocando a mão no bolso, momento em que a equipe deu voz de abordagem, que se afastou mas não obedeceu às ordens, vindo a sacar um canivete de cor preta do bolso do shorts. A equipe continuou orientando o autor para que largasse a arma e se afastasse, pedindo para que as pessoas que estavam no local entrassem na residência.

Foi de imediato pedido apoio a Central de Operações, informando a gravidade da situação. Durante a tentativa de negociação o autor por pelo menos três oportunidades quase pegou terceiros como refém, sendo um pedestre e dois motoristas que passavam próximo. Não logrando êxito em conseguir pegar uma pessoa como refém, o autor colocou o canivete no próprio pescoço e a todo momento dizia que queria que sua ex convivente saísse da casa, que queria ela.

A equipe continuou tentando acalmar o autor e constantemente pedindo para que ele soltasse o canivete e se afastasse, o que não era acatado. Em determinado momento, o autor começou a avançar para cima da equipe, mesmo após pedido para que não se aproximasse, até que chegou em uma distância de risco para a equipe, retirando o canivete do pescoço e indo para cima de um dos policiais, que necessitou realizar um DISPARO DE ARMA DE FOGO em direção ao autor (utilizando a Pistola institucional Beretta APX 9mm) para evitar a injusta agressão clara e iminente.

Nesse momento, o autor recuou e mesmo ferido não largou a arma, sendo que, após um tempo, veio a cair com o canivete na mão, sendo desarmado logo em seguida.

Após a confirmação de não haver mais perigo para a equipe, foram realizados os primeiros socorros ao autor, sendo constatado que o disparo haveria atingido o membro inferior direito, vindo a transfixar a coxa. Foi realizado a colocação de torniquete para tentar diminuir o sangramento, até a chegada do SAMU.

Por volta das 19h20min uma equipe do SAMU chegou ao local e fez o atendimento sendo constatado a gravidade do ferimento e acionada uma equipe da avançada, pois ainda encontrava-se com sinais vitais, porém, não resistiu, vindo a óbito.

Foram acionadas as equipes da Polícia Civil, Científica e IML, tendo este encaminhado o corpo para cidade de Apucarana.

Segundo familiares, André tinha surto psicótico e era dependente químico, e constantemente vinha tendo surtos, inclusive ameaçando familiares com faca.

