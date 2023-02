Nove cabeças de gado são furtadas de propriedade rural em Kaloré

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Kaloré na manhã desta terça-feira (7).

A pessoa de XXXX 40 anos, procurou a Polícia Militar de Kaloré relatando que foram furtados 9(nove) cabeças de gado em sua propriedade localizada na PR-466, animais esses da raça Nelore, que estavam marcados com duas marcas, sendo elas FD ou LG. Disse ainda a vítima que seu pai esteve na propriedade no dia anterior, por volta das 17h, onde tratou do gado e, ao retornar no dia de hoje, deu por falta dos animais e notou um rastro

de caminhão provavelmente 3/4 que foi sentido Marumbi.

Dados fatos, a equipe confeccionou o BOU e orientou a vítima sobre as medidas a serem tomadas posteriormente.