Novamente! Mulher com bebê de colo é ameaçada por ex no Jardim Esmeralda

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 13h58 desta quarta-feira (31) no Jardim Esmeralda.

Conforme a PM, a equipe policial foi acionada para atendimento de suposta ameaça e descumprimento de medida protetiva. No local, a equipe avistou o autor dos fatos, que estava em frente a residência da vítima de posse de uma barra de ferro de aproximadamente 1 metro.

Vale salientar que esta equipe já havia realizado atendimento na data de 27/08/2023 (violência doméstica) sendo que após este B.O a solicitante teria requerido medida protetiva contra o autor.

Diante do fato anterior, esta equipe procedeu com a abordagem e busca pessoal, autor se encontrava bem nervoso, proferindo diversos palavrões contra a vítima e dizendo que havia encontrado um homem na casa de sua ex convivente e que o mesmo teria confrontado esse sujeito.

Finalizada a abordagem e contenção do mesmo, a vítima saiu de sua residência e relatou que seu ex-convivente teria invadido sua residência (quebrando a porta da sala com diversos chutes) e a teria ameaçado de morte, causando também danos no interior da residência (porta da sala e porta do banheiro). É importante ressaltar que a vítima estava com um bebê recém-nascido de aproximadamente 30 dias em seu colo durante toda a situação.

Informou também que o autor não aceita o fim do relacionamento.

A equipe procedeu com o encaminhamento do autor até a delegacia de Jandaia do Sul para averiguação da medida protetiva, sendo necessário o uso de algemas

conforme súmula 11 do STF, para resguardar a integridade física da equipe e do encaminhado.