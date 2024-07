No Nova Jandaia: Mulher grita por socorro e PM é chamada

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 20h25 desta quinta-feira (25) no Conjunto Nova Jandaia.

A equipe policial recebeu solicitação informando que no endereço acima descrito teria uma mulher que possivelmente estaria sendo agredida, pois gritava por socorro. No local a equipe fez contato com a senhora XXXX , a qual relatou que tem um relacionamento com XXXX, e este é usuário de drogas, constantemente a ameaça de morte entre outras formas de violência psicológica, e nesta data tal fato se repetiu, porém, no momento da chegada da equipe policial ele já teria saído tomando rumo ignorado.

A vítima informou ser depressiva, porém não manifestou interesse de representar contra o autor, sendo então orientada e liberada no local.