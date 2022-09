Neste final de semana tem Copa Paraná de Motocross em Kaloré

Vem aí a 8º etapa da Copa Paraná de Motocros em Kaloré dias 24 e 25 de setembro.

Local: Saída Bairro Meloca, terreno das futuras casas populares.

Com a presença dos melhores pilotos do Paraná e São Paulo.

Sábado dia 24 tem treinos livres a partir das 13h30 e às 16h inicio das baterias MX 45 e MX 50.

No domingo treinos livres às 08h30 e início das baterias as 10h.

Realização: Prefeitura Municipal de Kaloré, Departamento Municipal de Esportes, Lazer e Turismo.

Apoio : Câmara de Vereadores

Departamento Municipal de Saúde

Policia Militar

Equipe Papatrilha