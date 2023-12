Nesta quinta-feira (14) haverá eleições para diretor(a) nas escolas municipais e CMEI´s

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, por meio do Departamento de Educação, convida todos os pais ou responsáveis que tem filhos matriculados nas escolas ou centros municipais de educação do município, para participarem do processo de escolha dos diretores que acontecerá nesta quinta-feira, 14 de dezembro, das 11:00 às 19:00 horas na própria escola ou CMEI que seu filho está matriculado.