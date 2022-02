Nesta quinta-feira (10) tem vacina para crianças em Jandaia do Sul

Nesta quinta-feira (10/02), das 17 às 21 horas, acontece a vacinação das crianças de 08 anos sem comorbidades. No mesmo dia, acontece a vacinação das crianças de 09, 10 e 11 anos em atraso e das crianças de 05 a 11 anos COM COMORBIDADES que ainda não tomaram a vacina.

Vejam as orientações abaixo:

– Comparecer no Ginásio de Esportes com certidão de nascimento ou identidade (RG), carteira de vacinação da criança e documento com foto dos pais ou responsável.

– Para comprovar a comorbidade/deficiência permanente grave é necessário laudo/declaração recente (2021/2022) assinado pelo médico pediatra.

CONFORME O MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL FOR RECEBENDO AS VACINAS CONTRA A COVID-19 NOVAS DATAS/IDADES PARA VACINAÇÃO SERÃO DIVULGADAS.