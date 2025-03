Mulheres tentam aplicar golpe em lanchonete de Jandaia do Sul e PM é chamada

A policial foi acionada na tarde desta terça-feira (4) para deslocar na lanchonete São João, onde segundo a solicitante, duas mulheres teriam consumido alimentos e bebidas alcoólicas no estabelecimento. No entanto, se recusaram a pagar.

A funcionária do estabelecimento relatou que pelas regras do local só é possível consumir os produtos após o pagamento, no entanto, as mulheres já haviam consumido aproximadamente R$73,00 em produtos e queriam mais bebida alcoólica, sendo negado pela atendente dizendo que as mesmas precisariam pagar o que já havia sido consumido.

A equipe chegou ao local e conversou com as mulheres de 28 e 29 anos, as quais aparentavam estar já embriagadas e alegaram que estavam aguardando dinheiro de uma terceira pessoa para efetuar o pagamento, o que acabou não acontecendo.

Segundo a Polícia Militar, a mesma dupla já aplicou esse mesmo golpe em uma lanchonete no dia 27 de fevereiro.

Diante do exposto, foi lavrado o termo circunstanciado e ambas as partes se comprometeram a resolver o problema em juízo.

