Mulheres saem ilesas de grave colisão em Jandaia do Sul

Três senhoras de Rolândia saíram ilesas de um acidente impressionante no trevo da BR-376, na saída para Apucarana, em Jandaia do Sul.

Foi por volta do meio-dia desta quarta-feira (15), quando as mulheres chegavam a Jandaia do Sul para visitar um parente e, ao tentar atravessar a rodovia no sentido centro, o Ford Ka foi atingido por uma carreta.

O carro ficou totalmente destruído.

Um comboio do exército, que passava na hora, parou para ajudar, mas as três senhoras não se feriram. A equipe da Brigada Comunitária (Defesa Civil) foi ao local e prestou atendimento as mulheres, sinalização e prevenção de incêndio no local.