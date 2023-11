Mulher tem carteira furtada enquanto fazia compras

A solicitante relatou a Polícia Militar, que na data de (01/11/2023) por volta das 19h27, estava no supermercado Bom Dia em Jandaia do Sul, quando em determinado momento percebeu que sua carteira não estava mais dentro de sua bolsa que estava dentro do carrinho de compras, momento que se dirigiu até o responsável pelo estabelecimento, relatou o ocorrido e foram verificar nas câmeras o que havia acontecido.

Diante das filmagens foi constatado que uma mulher adulta, estatura mediana, cabelo loiro e camiseta preta, subtraiu sua carteira e saiu do mercado tomando rumo ignorado.

Salienta a vítima que seus documentos pessoais, RG, CPF, Título de eleitor, cartões de crédito dos Bancos Bradesco e Sicredi, documento de identidade de sua filha e um cartão alimentação também estavam dentro da sua carteira.

Ela foi orientada quanto aos procedimentos a serem tomados.